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Van'da araziye tuzaklanan 2 EYP imha edildi

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Giriş: 31.08.2020 11:28
Güncelleme:31.08.2020 11:41
Son dakika haberi... Van'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerce araziye önceden tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı tespit edildi. EYP'ler, kontrollü olarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Eşmepınar Mahallesi Govik mezrası kırsalına operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde, teröristlerin daha önce araziye tuzakladığı 2 EYP tespit edildi. EYP'ler, kontrollü olarak imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor.

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