Van’da 4 ev ve 1 iş yerine operasyon: Silah ve mermi ele geçirildi

Van'da polis ekiplerinin 4 ikamet ve 1 iş yerine operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından 658 adet fişek, 89 adet av tüfeği kartuşu, 50 adet kurusıkı tabanca fişeği, 8 adet şarjör, 4 adet cep telefonu, 4 adet sim kart, 3 adet tüfek, 2 adet tabanca, 2 adet tüfek şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta, 1 adet teleskopik jop, 1 adet boş senet ele geçirildi. ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.