Van'da yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu! Hesaplarda 2,3 milyar TL'lik şüpheli hareketlilik

Van'da nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 9 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, banka hesaplarında toplam 2 milyar 359 milyon TL'yi aşan şüpheli para hareketi tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 22 dijital materyale el konulurken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla, ikisi ise serbest bırakıldı.