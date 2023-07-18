"Van Otlu Peynirin" zorlu hikayesi

Şimdi ünü ülke sınırlarını aşan Van Otlu Peyniri’nin mutfaktan sofraya uzanan yolculuğunu ekrana taşıyacağız. Farklı otlardan yapılan Van Otlu Peyniri birçok aşamadan geçiyor. O sırrın detaylarına gelin hep beraber göz atalım.