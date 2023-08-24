24 Ağustos 2023, Perşembe
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Van Gölü’nde suların çekilmesiyle kaya mezar ve odalar gün yüzüne çıktı
Küresel ısınma ve kuraklık tüm dünyayı tehdit ederken, Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü de bu kuraklıktan nasibini alıyor. Aşırı sıcaklar ve yağış azlığı son birkaç yılda Van Gölü sularının metrelerce geri çekilmesine neden oldu. Bu geri çekilme de birçok tarihi alanın gün yüzüne çıkmasına sebep oldu. Son olarak Erciş’in Çelebibağı Mahallesi Madavank mevkiinde Urartu dönemine ait olduğu tahmin edilen kayaya oyulmuş odalar gün yüzüne çıktı. Gölde yüzmeye giden vatandaşlar tarafından kayaya oyularak yapılmış 2 odalı buluntular tespit edildi. Daha önce su seviyesinin yüksek olmasından dolayı görülemeyen ve Van Gölü sularının çekilmesiyle birlikte görülmeye başlanan odaların yarısı suyla dolu şekilde görülmektedir.