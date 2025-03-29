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Van depreminde cezaevinden firar eden şahıs 14 yıl sonra yakalandı!

Van depreminde cezaevinden firar eden şahıs 14 yıl sonra yakalandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.03.2025 18:12
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda neticesinde; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve Gürpınar Asliye Ceza Mahkemesinin karar ile görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 30 bin TL adli para cezası bulunan, 2011 Van depreminde kapalı cezaevinden firar ederek 14 yıldır firar olan N.O., Gürpınar Sulh Ceza Hâkimliginden alınan adli arama kararı ile Gürpınar ilçesi Akbulut Mahallesinde babasına ait evin altına gizlenmiş şekilde yapılan tünel içerisinde yakalanmıştır" denildi.
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Van depreminde cezaevinden firar eden şahıs 14 yıl sonra yakalandı!
Van depreminde cezaevinden firar eden şahıs 14 yıl sonra yakalandı!
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