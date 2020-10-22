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Vahşetin adresi Kocaeli Gölcük! Göz göre göre cipi ile köpeğin üzerinden geçti

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Giriş: 22.10.2020 23:56
Güncelleme:23.10.2020 00:03
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cipi ile seyir halinde olan bir sürücü, sokak ortasında yatan köpeğin üzerinden geçti. Sürücü yoluna devam ederken aracın altında kalan köpek ise öldü.

Olay Gölcük ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 41 H 9119 plakalı aracı ile Kocatepe Mahallesi'nde seyir halinde olan S.C. adlı sürücü, ara sokaktan döndükten sonra çıktığı yolda yatan köpeğin üzerinden geçti.

Köpeğin üzerinden geçerken aracın sallanmasına rağmen durmayan sürücü, yoluna devam ederken aracın altında kalan köpek ise acılar içinde kıvrandı. Acı dolu bağrışları duyan N.K., sokağa çıktığında köpeğini can çekişirken buldu. Daha sonra N.K. tarafından hızla veterinere götürülen köpek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası bir binanın güvenlik kameralarını inceleyen N.K., köpeğini ezerek ölümüne neden olan sürücü hakkında şikayetçi oldu.

Öte yandan köpeğin ezilme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ara sokaktan çıkan 41 H 9119 plakalı cip, sokak ortasında duran köpeğin üzerinden geçerek yoluna devam ediyor. Üzerinden araç geçen köpek ise acı içerisinde kıvranıyor.


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