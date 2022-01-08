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Vahşet! Önce boğdular sonra deniz kenarına attılar | Kediye kan donduran davranış

İHA
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Giriş: 08.01.2022 00:12
Güncelleme:08.01.2022 00:16
Boğularak öldürüldüğü iddia edilen bir kedi, kafası havlu ve poşete sarılarak deniz kenarına atıldı. Vatandaşların bulunduğu kedi, zabıta ekipleri tarafından uygun bir alana gömüldü. Kastamonu’nun Cide ilçesinde yaşanan olaya sosyal medyada hayvanseverler tepki gösterdi.

Olay, Cide ilçesinde liman mevki'inde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, sahil kenarında bulunan boş arazide bir çocuk tarafından kafası havlu ve poşete bağlı şekilde ölü kedi bulundu. Ağaç dibine atılan ve boğulma sonucu öldüğü belirlenen kediyi bulan çocuk, durumu çevredeki vatandaşlara anlattı.
Çevredekilerin Cide Belediyesine haber verdi.

Olay yerine gelen zabıta ekipleri tarafından kedinin cansız bedenini uygun bir alana gömüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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