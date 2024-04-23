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Uzunköprü'de otomobil yayaya çarptı 1 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 23.04.2024 18:03
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.
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