14 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Uzun kuyruklar oluştu! Mağaza indirimi koronavirüs dinlemedi

Uzun kuyruklar oluştu! Mağaza indirimi koronavirüs dinlemedi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.05.2020 10:53
Güncelleme:14.05.2020 10:57
İstanbul havanın güzel olmasından dolayı vatandaşlar corona virüsü tedbirleri kapsamında kalabalık alanlardan uzak durulması uyarısına rağmen mağaza önlerinde kuyruk oluşturdu. Kuyrukta olan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti.

Vatandaşlar havanın güneşli olmasını fırsat bilerek kendilerini dışarı attı. Mağazaların açılmasıyla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Mağaza önlerinde bekleyen vatandaşların maske taktığı gözlemlendi.

"KORONAVİRÜS SÜRESİ UZAR"

Kuyrukta olan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti.

İstanbulluların gereksiz evlerinden dışarı çıktığını belirten bir vatandaş, "Havanın güzel olmasından dolayı insanlar kendilerine çocuklarına alışveriş yapmak için dışarı çıkıyorlar. Evde kal çağrılarına uymazsak koronavirüs süresi uzar. İşi olmayan vatandaşların evlerinde olmaları gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Mağaza indirimi koronavirüs dinlemedi
Mağaza indirimi koronavirüs dinlemedi
Acı tesadüf! Korona olduklarını öğrendiler
Acı tesadüf! Korona olduklarını öğrendiler
Ünlü tatlıcıda iğrenç görüntü! Fare...
Ünlü tatlıcıda iğrenç görüntü! Fare...
Maske ve sosyal mesafe kuralları yok sayıldı
Maske ve sosyal mesafe kuralları yok sayıldı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Bayramda...
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Bayramda...
14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı! Adana'da görenleri hayrete düşüren olay | Video
14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı! Adana'da görenleri hayrete düşüren olay | Video
İstanbul sis altında! Güne böyle uyandılar
İstanbul sis altında! Güne böyle uyandılar
Araçlar nasıl dezenfekte edilmeli?
Araçlar nasıl dezenfekte edilmeli?
Hangi tip karavan tercih ediliyor?
Hangi tip karavan tercih ediliyor?
Zekat ve fitre kimlere verilir?
Zekat ve fitre kimlere verilir?
Tarım Bakanlığı’ndan firmalara “ambalaj” ayarı
Tarım Bakanlığı’ndan firmalara “ambalaj” ayarı
Meteoroloji uyardı: Çöl sıcakları geliyor!
Meteoroloji uyardı: Çöl sıcakları geliyor!
Daha Fazla Video Göster