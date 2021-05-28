Uzmanlar uyardı: Fındık verimini düşüren Amerikan beyaz kelebeği için önlem alınmalı

Karadeniz'de fındık veriminde yaşanan düşüşün en büyük sebeplerinden olan Amerikan beyaz kelebeği ile mücadelenin mayıs sonunda başlaması gerektiğine dikkat çeken Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, "Larvalar tüm ağacı sarmadan entegre mücadele önemli." İfadelerini kullandı.