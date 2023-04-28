28 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Uzaya giden ilk Türk kim olacak?

Uzaya giden ilk Türk kim olacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.04.2023 16:27
Türkiye'den uzaya ilk insan yolculuğu resmen başlıyor. Uzaya çıkacak ilk Türk'ün kim olduğunu Başkan RecepTtayyip Erdoğan yarın açıklayacak. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Uzaya giden ilk Türk kim olacak?
Uzaya giden ilk Türk kim olacak?
İşte sağlıkta çatlatan projeler
İşte sağlıkta çatlatan projeler
Su borusu patladı! Yollar göle döndü
Su borusu patladı! Yollar göle döndü
Boğaz’da siren eylemi!
Boğaz’da siren eylemi!
A Haber drone ile görüntüledi
A Haber drone ile görüntüledi
Göztepe SSK nereden nereye…
Göztepe SSK nereden nereye…
Kavşakta tır ile otomobil birbirine girdi
Kavşakta tır ile otomobil birbirine girdi
14 saatte kontrol altına alındı
14 saatte kontrol altına alındı
İsim benzerliği hayatını kararttı
İsim benzerliği hayatını kararttı
Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun ziyareti
Başkan Erdoğan'a "geçmiş olsun" ziyareti
İzmir’de 8 katlı binada büyük yangın
İzmir'de 8 katlı binada büyük yangın
Küçükçekmece’de tekstil atölyesinde yangın
Küçükçekmece'de tekstil atölyesinde yangın
Daha Fazla Video Göster