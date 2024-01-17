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Uzay serüveninde tarihi gün! Florida’daki fırlatma merkezinden canlı yayın

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 17:47
Güncelleme:17.01.2024 17:57
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun başlamasına sayılı saatler kaldı. Space X Falcon 9 roketi, bu gece NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak. Anadolu Ajansı Amerika haberleri müdürü Can Hasasu da Florida’da fırlatma merkezinden detayları aktardı.
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Uzay serüveninde tarihi gün! Florida’daki fırlatma merkezinden canlı yayın
Uzay serüveninde tarihi gün! Florida’daki fırlatma merkezinden canlı yayın
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