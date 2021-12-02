02 Aralık 2021, Perşembe
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Uzay elmasları satışa çıkarıldı
Uzaya gönderilmiş çeşitli eşyaların ve nesnelerin satışıyla ilgilenen Space Collective firması, SpaceX şirketi ile uluslararası uzay istasyonuna elmas göndermeye hazırlanıyor. Şimdiden satışa çıkarılan "uzay elmaslarının" fiyatı 2.500 - 45.000 dolar arasında değişiyor.
Space Collective firmasının yeni projesi "uzay elmasları" satışa sunuldu. ABD'li milyarder Elon Musk'ın SpaceX şirketiyle anlaşan firma elmasların uluslararası uzay istasyonuna taşınmasını sağlayacak.
6 ay boyunca uzay istasyonunda kalacak olan elmaslar dünyanın etrafında yaklaşık 6 bin tur atacak.
2022'de uzaya gönderileceği belirtilen ve şimdiden satışa çıkarılan elmasların fiyatı ise 2 bin 500 dolardan 45 bin dolara kadar değişiklik gösteriyor.
Britanyalı firma müşterilerin elmaslarını tanıyabilmesi için lazerli işaretleme yapacak.
6 ay boyunca uzayda bulunacak elmaslar ayrıca istasyonun laboratuvarında bilimsel deneylerde kullanılacak.