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Uzay elmasları satışa çıkarıldı

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Giriş: 02.12.2021 15:54
Uzaya gönderilmiş çeşitli eşyaların ve nesnelerin satışıyla ilgilenen Space Collective firması, SpaceX şirketi ile uluslararası uzay istasyonuna elmas göndermeye hazırlanıyor. Şimdiden satışa çıkarılan "uzay elmaslarının" fiyatı 2.500 - 45.000 dolar arasında değişiyor.

Space Collective firmasının yeni projesi "uzay elmasları" satışa sunuldu. ABD'li milyarder Elon Musk'ın SpaceX şirketiyle anlaşan firma elmasların uluslararası uzay istasyonuna taşınmasını sağlayacak.

6 ay boyunca uzay istasyonunda kalacak olan elmaslar dünyanın etrafında yaklaşık 6 bin tur atacak.

2022'de uzaya gönderileceği belirtilen ve şimdiden satışa çıkarılan elmasların fiyatı ise 2 bin 500 dolardan 45 bin dolara kadar değişiklik gösteriyor.

Britanyalı firma müşterilerin elmaslarını tanıyabilmesi için lazerli işaretleme yapacak.

6 ay boyunca uzayda bulunacak elmaslar ayrıca istasyonun laboratuvarında bilimsel deneylerde kullanılacak.

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Uzay elmasları satışa çıkarıldı
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