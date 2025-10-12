12 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.10.2025 14:36
Samsun’da narkotik polisi tarafından iki ayrı uyuşturucu operasyonunda evinde ve arabasında uyuşturucu ele geçen iki ayrı kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Kilogram fiyatı belli oldu
Kilogram fiyatı belli oldu
İstanbul’da hava nasıl olacak?
İstanbul’da hava nasıl olacak?
Tezgahlarda balık bereketi
Tezgahlarda balık bereketi
Bolu’da otomobil tarlaya uçtu
Bolu’da otomobil tarlaya uçtu
Sabun üretimini 4. kuşak usta olarak sürdürüyor
Sabun üretimini 4. kuşak usta olarak sürdürüyor
Bodrum’da fuhuş operasyonu
Bodrum’da fuhuş operasyonu
Yaz sezonu turizmcilerin beklentilerini karşıladı
Yaz sezonu turizmcilerin beklentilerini karşıladı
2 katlı müstakil ev alev alev yandı
2 katlı müstakil ev alev alev yandı
Eğriçimen Yaylası’na kar yağdı
Eğriçimen Yaylası'na kar yağdı
Dondurma hırsızı kamerada
Dondurma hırsızı kamerada
Bodrum’da fuhuş operasyonu: 7 tutuklama
Bodrum’da fuhuş operasyonu: 7 tutuklama
Şehre Yakın Gaziköy’de
Şehre Yakın Gaziköy’de
Daha Fazla Video Göster