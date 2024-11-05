05 Kasım 2024, Salı
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Uyuşturucu operasyonu: 2 kilo bonzai ele geçirildi

Uyuşturucu operasyonu: 2 kilo bonzai ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 11:14
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, iki kişi tutuklandı.
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