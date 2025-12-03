Sivas yoğun sise gömüldü: Araçlar görünmez hale geldi

03 Aralık 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2025 09:01
Sivas’ta soğuk hava etkisini artırmaya devam ederken, akşam saatlerinde kent genelinde yoğun sis etkili oldu. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte özellikle kent merkezinde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar indi. Sisin etkili olmasıyla sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
