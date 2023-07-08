08 Temmuz 2023, Cumartesi
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Usta sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Bir süredir hastanede tedavi gören ünlü sanatçı ve oyuncu Özkan Uğur 70 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölüm haberini de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda verdi.