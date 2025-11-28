İstanbul’da ’Efsane Cuma’ yoğunluğu

28 Kasım 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 14:33
Alışveriş sektöründe birçok firmanın markalarında yüksek oranda indirimler gerçekleştirdiği 'Efsane Cuma' indirimleri tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de başladı. Esenyurt ve Fatih'teki alışveriş merkezlerinde çok sayıda mağazanın yüzde 50'lere varan indirimler yaptığı görüldü. Mağazalar müşteri çekebilmek için vitrinlerine 'Efsane Cuma' ile ilgili bilgilendirici afişler koydu. İndirimleri takip eden çok sayıda kişi mağazalara alışveriş yapmaya gitti. İndirim yapan mağazalarda ise yoğunluk gözlemlendi.
