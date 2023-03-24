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Üsküdar'da Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

A Haber
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Giriş: 24.03.2023 08:18
İstanbul Üsküdar'da Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 6. katından yangın çıktı. Tedbir amacıyla hastalar tahliye edildi. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek son durumu aktardı.
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