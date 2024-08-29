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Üsküdar'da araç alev topuna döndü! Kullanılamaz hale geldi

Üsküdar'da araç alev topuna döndü! Kullanılamaz hale geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Mehmet Karataş
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Giriş: 29.08.2024 08:39
Üsküdar'da panik anlar yaşandı. Park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İhbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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