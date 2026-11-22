Evde bekleyen bir nesil: Ev gençleri ne çalışıyor ne de okuyor

Türkiye'de 4 milyonu aşkın genç ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. Kimi iş bulamıyor, kimi ise iş aramaktan vazgeçiyor. Gençleri üretime kazandırmak ve çalışma hayatına katılımlarını artırmak için 472,3 milyar liralık kaynak ayrıldı. Genç işsizliğinin yüzde 10'un altına düşürülmesi hedeflenirken, 3 yılda 3 milyon gencin istihdama kazandırılması planlanıyor. Ulusal Staj Programı ile 800 bin öğrenciye staj imkânı sunulacak; farklı destek programlarıyla gençlere ücret ve sigorta primi desteği sağlanacak.