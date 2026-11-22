Yemek sipariş platformlarının komisyonları esnafı zorluyor! "2 bin liralık siparişten 609 lira kalıyor"

Yemek sipariş platformlarının komisyon, reklam ve indirim uygulamaları esnafın kazancı üzerinden tartışma konusu oldu. Gazeteci Merve Şebnem Oruç, canlı yayında ekrana getirilen yaklaşık 2 bin 30 liralık siparişin faturasına dikkat çekti. Oruç, tüm kesintilerin ardından esnafın eline 609 lira geçtiğini belirterek platformların algoritma ve kampanya uygulamalarını eleştirdi.