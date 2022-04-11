Üsküdar’da 2 kalabalık grup cadde ortasında birbirine girdi! Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde kalabalık bir grup, tartışma yaşadığı fırıncı esnafı ile cadde ortasında birbirilerine saldırdı. Tekme ile yumrukların konuştuğu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen gün öğle sularında İstanbul Üsküdar'da meydana geldi.

CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İddiaya göre, cadde üzerinden geçen bir grup ile fırıncı esnafı olan çalışanlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup cadde ortasında kavgaya tutuştu.

KASK FIRLATTI

Çevredeki vatandaşların çığlık atarak uzaklaştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga esnasında taraflardan biri ise karşı tarafa kask fırlattı.

TEKMELERİN KONUŞTUĞU KAVGA KAMERADA

Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.