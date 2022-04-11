11 Nisan 2022, Pazartesi
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Üsküdar’da 2 kalabalık grup cadde ortasında birbirine girdi! Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde kalabalık bir grup, tartışma yaşadığı fırıncı esnafı ile cadde ortasında birbirilerine saldırdı. Tekme ile yumrukların konuştuğu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçen gün öğle sularında İstanbul Üsküdar'da meydana geldi.
CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
İddiaya göre, cadde üzerinden geçen bir grup ile fırıncı esnafı olan çalışanlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup cadde ortasında kavgaya tutuştu.
KASK FIRLATTI
Çevredeki vatandaşların çığlık atarak uzaklaştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga esnasında taraflardan biri ise karşı tarafa kask fırlattı.
TEKMELERİN KONUŞTUĞU KAVGA KAMERADA
Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.