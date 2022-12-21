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Üsküdar Sahili'nde korkutan çökme! Kız Kulesi'nin karşısındaki oturma alanında çökme meydana geldi

A Haber
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Giriş: 21.12.2022 15:52
Üsküdar sahili Kız Kulesi'nin karşısında daha önce seyir-kafe olarak kullanılan alanda çökme oldu. A Haber muhabiri Hande Bayraktar detayları aktardı.
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