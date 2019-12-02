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02.12.2019
Uşak'ta korkunç görüntü! Soba yakmak isterken...
Uşak'ta, çalıştığı demir doğrama dükkanında tinerle yakmak istediği sobanın parlaması sonucu üzerindeki kıyafetleri tutuşan Fatih Gündoğan yaralandı. Vücudunun büyük bölümü yanarak ağır yaralanan Gündoğan, hastanede tedaviye alınırken, olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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