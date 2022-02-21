Uşak’ta camiden dönerken husumetlisi tarafından kafasından vuruldu

Uşak'ta camiden çıkıp evine giden kişi, husumetlisi tarafından tabancayla kafasından vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın hayati riskinin devam ettiği belirtildi.

Olay Uşak Merkez'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne bağlı 4. Seher Sokak üzerinde yaşandı.

İddialara göre 76 yaşındaki H. Ç., camiden çıkıp evine yürüdüğü esnada, önceden de husumetli oldukları ortaya çıkan 79 yaşındaki yan komşusu K. İ. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

2 EL ATEŞ ETTİ

Evinin bahçesinde sandalye de oturduğu sırada H. Ç.'yi gören K. İ., belinde bulunan tabanca ile 2 el ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarları sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan H. Ç., sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken olay yerinde bulunan K. İ. ise Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.