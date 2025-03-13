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Ürgüp’te sahipsiz köpeklerin kediye saldırması güvenlik kamerasında

Ürgüp'te sahipsiz köpeklerin kediye saldırması güvenlik kamerasında

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.03.2025 13:46
Güncelleme:13.03.2025 13:46
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sahipsiz köpeklerin kediye saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Evka Mahallesi'nde başıboş dolaşan sahipsiz 9 köpek, bir evin bahçesindeki kediye saldırdı. Kedinin, köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü öğrenildi. Olay anı, ikametin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Ürgüp’te sahipsiz köpeklerin kediye saldırması güvenlik kamerasında
Sahipsiz köpeklerin kediye saldırması kamerada
Sahipsiz köpeklerin kediye saldırması kamerada
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