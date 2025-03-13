13 Mart 2025, Perşembe
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Ürgüp'te sahipsiz köpeklerin kediye saldırması güvenlik kamerasında
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sahipsiz köpeklerin kediye saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Evka Mahallesi'nde başıboş dolaşan sahipsiz 9 köpek, bir evin bahçesindeki kediye saldırdı. Kedinin, köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü öğrenildi. Olay anı, ikametin güvenlik kamerasınca görüntülendi.