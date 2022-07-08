08 Temmuz 2022, Cuma
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Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve NBA yıldızı Cedi Osman, aşklarının başladığı İzmir Çeşme’de evlendi
Bir hafta önce Makedonya'da dünyaevine giren NBA yıldızı Cedi Osman ile Ebru Şahin, İzmir'in Çeşme ilçesinde de düğün yaptı. 250 kişinin katıldığı düğünü, hayran bıraktı. Ünlü çift, "Makedonya'da aile arasında düğün yapmıştık. Oraya gelemeyen arkadaşlarımız ve yakınlarımız için de bugün burada eğlence yapalım dedik. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu. Ünlü çiftin nikahını bakın kim kıydı?