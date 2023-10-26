28 Ekim 2023, Cumartesi
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Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli uyuşturucudan gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli, eşi Eda İynemli'nin kendisine şiddet uyguladığı ve uyuşturucu madde yetiştirdiği iddiaları üzerine gözaltına alındı. Uyuşturucu madde yetiştirmediğini kullandığını öne süren Orçun İynemli sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.