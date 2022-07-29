Ünlü müzisyen İlhan İrem hayatını kaybetti | İlhan İrem kimdir?

Son dakika magazin haberi… Uzun zamandır gözlerden uzakta yaşayan müzisyen - söz yazarı İlhan İrem vefat etti. Acı haberi eşi Hansu İrem duyurdu. İlhan İrem'in sosyal medya hesabı Instagram'dan 21 hafta önce paylaştığı cümleler ise tekrar gündem oldu. İşte haberin detayları... (İlhan İrem kimdir?)

Uzun zamandır gözlerden uzakta yaşayan Türk müziğinin efsane isimlerinden İlhan İrem böbrek yetmezliği nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi eşi Hansu İrem duyurdu.

İlhan İrem, "Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" adlı unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atmıştı.

İŞTE İLHAN İREM'İN SON PAYLAŞIMI

Ünlü sanatçı İlhan İrem'in sosyal medya hesabı Instagram'dan 21 hafta önce paylaştığı cümleler ise "Tüm zamansızlıkları içinde sevginin...(27 Şubat 2022)" şeklindeydi.

BAKAN ERSOY'DAN TAZİYE

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter'da yaptığı paylaşımda, sanatçının vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Müziğimizin unutulmaz seslerinden İlhan İrem'in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.