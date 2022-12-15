Ünlü müzisyen Ercan Saatçi’nin acı günü! Babasını kaybetti! Cenazeye ünlüler akın etti! Hakan Altun, İsmail Türüt, İbrahim Kutluay…

Müzisyen Ercan Saatçi'yi yıkan olay! Babası Hikmet Saatçi yaşamını yitiren Ercan Saatçi, geçen gün cenaze görüntülendi. Ünlü müzisyen, vefat eden babasını son görevini yerine getirdi. Cenazeye Hakan Altun, Emel Müftüoğlu, İbrahim Kutluay gibi pek çok ünlü isim akın etti.