26 Mayıs 2022, Perşembe
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Ünlü finans uzmanı Aysun Mercan dolandırıcıların kurbanı oldu! Yarım milyon dolarlık evini de sattı
Telefon dolandırıcılarının son hedefi finans uzmanı Aysun Mercan oldu. "Adınız FETÖ'ye karıştı" diye arayan sahte polisler, ünlü finans uzmanının 270 bin euro ve 150 bin dolarını almakla kalmadı. Kadıköy'de yarım milyon dolar tutarındaki dairesini bile sattırdı.