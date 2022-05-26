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Ünlü finans uzmanı Aysun Mercan dolandırıcıların kurbanı oldu! Yarım milyon dolarlık evini de sattı

A Haber
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Giriş: 26.05.2022 09:02
Telefon dolandırıcılarının son hedefi finans uzmanı Aysun Mercan oldu. "Adınız FETÖ'ye karıştı" diye arayan sahte polisler, ünlü finans uzmanının 270 bin euro ve 150 bin dolarını almakla kalmadı. Kadıköy'de yarım milyon dolar tutarındaki dairesini bile sattırdı.
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