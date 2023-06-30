Ünlü ekonomist 14 gündür kayıp! Köpeğiyle sabah yürüyüşüne çıkan Korhan Berzeg'den haber yok

Ünlü ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalar 14'üncü gününde devam ediyor. Berzeg'den herhangi bir haber var mı? Arama çalışmalar nasıl gidiyor? Balıkesir'den son gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

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