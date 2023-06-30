30 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ünlü ekonomist 14 gündür kayıp! Köpeğiyle sabah yürüyüşüne çıkan Korhan Berzeg'den haber yok

Ünlü ekonomist 14 gündür kayıp! Köpeğiyle sabah yürüyüşüne çıkan Korhan Berzeg'den haber yok

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.06.2023 11:42
Ünlü ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalar 14'üncü gününde devam ediyor. Berzeg'den herhangi bir haber var mı? Arama çalışmalar nasıl gidiyor? Balıkesir'den son gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altın dolu valizi güzel haber!
Altın dolu valizi güzel haber!
Çocukların gözünden Kabe’de hacı olmak!
Çocukların gözünden Kabe'de hacı olmak!
O ilde trafik kadın polislere emanet!
O ilde trafik kadın polislere emanet!
15 Temmuz şehidinin ağabeyi duygularını anlattı
15 Temmuz şehidinin ağabeyi duygularını anlattı
Ünlü ekonomist 14 gündür kayıp!
Ünlü ekonomist 14 gündür kayıp!
Tek tek tıraş ettiler
Tek tek tıraş ettiler
Görüntüler Sivas’tan! Fındık büyüklüğünde...
Görüntüler Sivas'tan! Fındık büyüklüğünde...
Yılanların dansı kamerada
Yılanların dansı kamerada
Şileli Hatice teyzenin hikayesi!
Şileli Hatice teyzenin hikayesi!
İstanbul trafiğinde şu an!
İstanbul trafiğinde şu an!
Ilıcalı: Böyle bir şey dünyada yok
Ilıcalı: Böyle bir şey dünyada yok
Galata Köprüsü’nde balık mesaisi
Galata Köprüsü’nde balık mesaisi
Daha Fazla Video Göster