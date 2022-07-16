16 Temmuz 2022, Cumartesi
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Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde yeni gelişme! Taksicinin dikkati düğümü çözdü
Fen Bilimleri Dershaneleri'nin sahibi Nazmi Arıkan ve şoförünün Çanakkale Gelibolu'daki çiftlik evinde öldürülmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre Arıkan'ın katilini olay yerine geldiği taksicinin dikkati çözdü. Ailenin tehdit aldıklarını söyledikleri Ufuk Akçekaya'yı olay gecesi çiftliğe yakın bir bölgeye bırakan taksici şüpheliyi fotoğrafından teşhis etti. Bu teşhisten sonra şüpheli Etiler'deki evinde yakalandı.