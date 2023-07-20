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Üniversite tercihi nasıl yapılmalı?

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Giriş: 20.07.2023 11:53
Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın heyecanla beklediği gün geldi. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencilerin tercih maratonu başlıyor. Şimdi tercih maratonunda dikkat edilmesi gerekenleri canlı yayın konuğumuz Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Arzu Dilaveroğlu ile detaylandırdık.
Üniversite tercihi nasıl yapılmalı?
Üniversite tercihi nasıl yapılmalı?
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