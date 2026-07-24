Ayasofya'nın ana kubbesinde restorasyon hız kazandı

Ayasofya-i Kebir Camii'nde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Ana kubbedeki çalışmaların güvenli şekilde yürütülebilmesi amacıyla kurulan geçici çelik çatı, yüksek güvenlik standartlarına sahip koruyucu branda ile kaplanmaya başlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'nın özgün dokusunun korunacağını, restorasyon süresince ibadet ve ziyaretlerin kesintisiz devam edeceğini belirterek, tarihi mirasın bilimsel yöntemlerle gelecek nesillere aktarılacağını vurguladı.