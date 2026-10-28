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Başkan Erdoğan ve Tokayev Külliye'de buluşuyor: Türkiye-Kazakistan hattında yeni anlaşmalar masada
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan ve Tokayev Külliye'de buluşuyor: Türkiye-Kazakistan hattında yeni anlaşmalar masada

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek görüşmelerde iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, yeni iş birliği anlaşmaları ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Ziyaret, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi öncesinde Türk dünyasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi açısından da önem taşıyor.

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