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Ümraniye’de inşaat iskelesi çöktü

Ümraniye'de inşaat iskelesi çöktü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 19.03.2025 12:47
Güncelleme:19.03.2025 12:48
Olay saat 11:10 sıralarında Atakent mahallesi Akdeniz caddesi'de yapımı devam eden 7 katlı inşaatın 5’inci katındaki iskelenin çökmesi sonucu meydana geldi.İskelede çalışan İsmail Bülbül ve Halil Bülbül isimli 2 işçi iskelenin çökmesi sonucu 5’inci kattan zemine düştü.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaye ve polis ekipleri caddeyi güvenlik şeridi caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldıılırken, arkadaşlarının yaralandığını gören işçiler sinir krizi geçirdi.
Ümraniye’de inşaat iskelesi çöktü
Ümraniye’de inşaat iskelesi çöktü
Ümraniye'de inşaat iskelesi çöktü
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