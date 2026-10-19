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Ege ve Doğu Akdeniz'de NAVTEX gerilimi! Türkiye'nin karşı hamlesi sonrası Atina ne yapacak?
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ege ve Doğu Akdeniz'de NAVTEX gerilimi! Türkiye'nin karşı hamlesi sonrası Atina ne yapacak?

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'deki NAVTEX anlaşmazlığı yeniden gündemde. Yunanistan'ın çok uluslu EUNOMIA tatbikatı için yayımladığı denizcilik duyurusuna Türkiye'nin karşı NAVTEX ile yanıt vermesinin ardından gözler Atina yönetiminin atacağı adımlara çevrildi. Tatbikatın yanı sıra denizaltı elektrik kablosu projesinin güzergâhına ilişkin anlaşmazlık da önemini korurken A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Yunanistan'daki son gelişmeleri aktardı.

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