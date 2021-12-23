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Ümraniye’de hurdacı kazadan saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada

DHA
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Giriş: 23.12.2021 16:59
Ümraniye'de ara sokaktan caddeye çıkan otomobille kamyonet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken, bu sırada yoldan geçen hurdacı kazadan saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ümraniye Esenşehir Mahallesi Mine Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kamyonet sürücüsü Ufuk K. cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada sokak içerisinden hızla caddeye giren otomobil sürücüsü Bilal D.'nin çarpmasıyla yola savrularak yan yattı. Kaza esnasında olay yerinden yaya olarak geçen bir hurdacı ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza sonrası kendini dışarıya atan otomobil sürücüsü Bilal D.'yi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan otomobil sürücüsünün ilk müdahalesini ambulansta yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün caddeye hızla şekilde girmesi sonucu kamyonete çarpıp devirmesi, otomobil sürücüsünün kendini dışarıya atması ve hurdacının saniyelerle kurtulması yer aldı.

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