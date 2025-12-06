06 Aralık 2025, Cumartesi
Semt pazarında yaşanan cep telefonu hırsızlığı kamerada
Giriş: 06.12.2025 15:44
İstanbul Esenler’de pazarda alışveriş yapan kadın, tezgah üzerindeki cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin incelemeleri sonrası kadın yakalanarak gözaltına alınırken, tezgah üzerindeki cep telefonun çalındığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.