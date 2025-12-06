06 Aralık 2025, Cumartesi

Ankara'da su krizi sürüyor! Kentte geniş çaplı kesintiler başladı
Ankara’da su krizi sürüyor! Kentte geniş çaplı kesintiler başladı

Ankara'da su krizi sürüyor! Kentte geniş çaplı kesintiler başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2025 16:40
Başkent Ankara’da su krizi devam ediyor. Kent genelinde yine geniş çaplı kesintiler başladı. Peki Ankara'da su krizi nasıl başladı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş göreve geldiği günden beri su sorununu ortadan kaldırmak için ne yaptı? Yıllardır sorun niçin çözülmedi? Başkentliler kaderine mi terk edildi? Tüm detaylar haberimizde…
