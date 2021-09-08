Ümraniye’de freni patlayan araç yayaları teğet geçti

Ümraniye'de freni patladığı iddia edilen otomobil, hızla iki yayanın arasından teğet geçerek bir işyerinin önüne bırakılan kamyon lastiğine çarptı. Kazada hava yastığı görevi gören lastik sayesinde otomobildekiler ölümden döndü. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaza Esenşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre içinde 1'i çocuk 4 kişinin bulunduğu otomobil yokuş aşağıya indiği sırada frenleri tutmadı. Sürücünün kontrolünden çıkarak hızlanan otomobil, iki yayanın arasından geçtikten sonra bir işyerinin önüne bırakılan kamyon lastiğine çarptı. Otomobil, lastiğe çarptıktan sonra 1 metre kadar geri savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Otomobildekiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, olay yerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Kazada şans eseri otomobilde bulunan bir kişinin kolundan yaralandığı öğrenildi.

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