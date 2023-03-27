Ümraniye çöplüğünün yuttuğu hayatlar! Çöp sorunu Başkan Erdoğan ile çözüldü

39 kişinin hayatını kaybettiği Ümraniye'deki çöp patlamasının yaşandığı İstanbul'da söz konusu sorun nasıl aşıldı? Başkan Erdoğan 1994'te Belediye Başkanı olarak seçildikten sonra İstanbul'un çehresi nasıl değişti? Detaylar haberimizde...

Megakent İstanbul'un sokakları ve caddeleri adeta çöplere teslim olmuştu.

Toplanamayan çöpler sokaklarda yığılırken pis koku ve hastalıklar da aynı hızla çoğalıyordu.

Fakat ne yazik ki o biriken çöpler tüm Türkiye'nin yüreğini yakacaktı.

Yıl 1993... Çöpler kontrolsüz şekilde birikiyordu. 28 Nisan günü megakentte yaşanan patlamada 39 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'un çöp sorunu bir kez daha gün yüzüne çıktı.

İSTANBUL'UN KADERİ DEĞİŞTİ

Yıllardır süren çöp sorunu çözülmeliydi. Recep Tayyip Erdoğan 27 Mart 1994'te Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Ve İstanbul'un kaderi o seçimle birlikte değişmeye başladı.

AK Parti İBB Meclis Üyesi Çevre Komisyonu Başkanı Sadullah Kabahasanoğlu, Başkan Erdoğan'ın 1994'te seçildikten sonra İstanbul'un çehresinin nasıl değiştiğini anlattı.

Kabahasanoğlu, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sıfır atık vizyonuna da değindi.