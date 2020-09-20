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Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafları! Aleyna Çakır olayında flaş gelişme

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Giriş: 20.09.2020 22:12
Güncelleme:20.09.2020 22:34
Uzun süredir gündemde olan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili son dakika haberleri merakla takip edilirken Ümitcan Uygun'dan flaş Aleyna Çakır itirafı geldi. Aleyna Çakır hakkında açıklamalarda bulunan Ümitcan Uygun yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirtirken Aleyna Çakır'a karşı sevgi beslediğini iddia etti. Ümitcan Uygun'un itirafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Aleyna Çakır olayıyla ilgili son dakika gelişmesi...
Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafları! Aleyna Çakır olayında flaş gelişme
Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafları! Aleyna Çakır olayında flaş gelişme
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