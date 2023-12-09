09 Aralık 2023, Cumartesi
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Ulaşımda bakım yok arıza çok! Vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti: 3 günde bir tramvay bozuluyor.
İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'Hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. Ulaşımda skandalların ardı arkası kesilmezken, bu kez de Tramvay'da arıza yaşandı. Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamadı. Duruma isyan eden vatandaşlardan Aydoğan, "Böyle bir şey olabilir mi? Koskoca İstanbul'da 3 günde bir tramvay bozuluyor. Ne diyeyim ki ben? Yarım saattir bekliyoruz. Araba geliyor buraya. Bir tane gönderiyorlar. Bütün millet binmeye çalışıyor. Binen bindi binemeyen bizim gibi bekliyor." dedi.