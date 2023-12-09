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Ulaşımda bakım yok arıza çok! Vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti: 3 günde bir tramvay bozuluyor.

A Haber
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Giriş: 09.12.2023 09:59
Güncelleme:09.12.2023 10:46
İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'Hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. Ulaşımda skandalların ardı arkası kesilmezken, bu kez de Tramvay'da arıza yaşandı. Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamadı. Duruma isyan eden vatandaşlardan Aydoğan, "Böyle bir şey olabilir mi? Koskoca İstanbul'da 3 günde bir tramvay bozuluyor. Ne diyeyim ki ben? Yarım saattir bekliyoruz. Araba geliyor buraya. Bir tane gönderiyorlar. Bütün millet binmeye çalışıyor. Binen bindi binemeyen bizim gibi bekliyor." dedi.
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