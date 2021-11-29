Ulaşıma fırtına engeli! Lodos deniz seferlerini engelledi, vapur seferleri iptal oldu

Meteoroloji 17 ili turuncu, 35 ili de sarı kod ile uyardı. Çanakkale, Bursa ve İzmir'de deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan Gestaş AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada Hatları’ndaki feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu. Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin de bazı seferlerinin kuvvetli lodos nedeniyle iptal olduğu açıklandı. İzmir'de ise arabalı vapur dahil tüm vapur seferleri geçici süreliğine durduruldu.

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