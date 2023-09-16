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Ula Göleti'nde kuraklık alarmı! Su seviyesi düştü, adacıklar oluştu

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Giriş: 16.09.2023 16:07
Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan Ula Göleti'nde, yağış azlığı nedeniyle su seviyesinde düşüş yaşandı. Suların çekilmesiyle göletin etrafında adacıklar oluştu.
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