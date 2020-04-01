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01.04.2020

Ukrayna’da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın af diledi: Çocuklarıma dokunmayın

Ukrayna’da koronavirüsü insanlara virüsü bulaştırdığı iddia edilen kadın, diz çöküp yalvararak, "Beni öldürün, ama çocuklarıma dokunmayın." dedi. Ukrayna’da 669 kişide korona virüsünün tespit edildiği; 17 kişinin ise hayatını kaybettiği, 10 kişinin iyileştiği bildirdi.

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