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Ukrayna’da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın af diledi: Çocuklarıma dokunmayın
Ukrayna’da koronavirüsü insanlara virüsü bulaştırdığı iddia edilen kadın, diz çöküp yalvararak, "Beni öldürün, ama çocuklarıma dokunmayın." dedi. Ukrayna’da 669 kişide korona virüsünün tespit edildiği; 17 kişinin ise hayatını kaybettiği, 10 kişinin iyileştiği bildirdi.
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