Ukrayna’da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın af diledi: Çocuklarıma dokunmayın

Ukrayna’da koronavirüsü insanlara virüsü bulaştırdığı iddia edilen kadın, diz çöküp yalvararak, "Beni öldürün, ama çocuklarıma dokunmayın." dedi. Ukrayna’da 669 kişide korona virüsünün tespit edildiği; 17 kişinin ise hayatını kaybettiği, 10 kişinin iyileştiği bildirdi.